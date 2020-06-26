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26.06.2020  16:30   

Фонд соцстраха полностью погасил долги по больничным и декретным

Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставления материального обеспечения по заявлениям-расчетам, представленным работодателями по 25 июня.


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Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

"Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставления материального обеспечения по заявлениям-расчетам, представленным работодателями по 25 июня. Всего на выплату пособий по временной потере трудоспособности, пособий по беременности и родам и на погребение сегодня Фонд направил 1,122 млрд гривен, профинансировано заявления-расчеты с 23 мая по 25 июня включительно", - сообщили в пресс-службе.

По информации ФССУ, финансовая помощь для погашения задолженности была предоставлена из фонда борьбы с COVID-19. Указанные средства выделены Фонду на возвратной основе.

"Суммы профинансированных Фондом помощи поступят на счета страхователей (работодателей) в течение нескольких дней, в зависимости от продолжительности бухгалтерских операций", - добавили в пресс-службе фонда.

Источник:   УНН
 Тэги:  больничный, оплата, задержка, финансирование, лечение, лекарства
 
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