26.06.2020 14:53

Харків'ян запрошують до Центру підтримки підприємців

Офіційне відкриття першого в Україні Центру підтримки підприємців разом з консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу відбудеться 1 липня у Харкові.



// city.kharkov.ua

У заході візьмуть участь Віце-прем'єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, Харківський міський голова Геннадій Кернес і директор ТОВ «Хуавей Україна» Ма Ці. Дистанційно до офіційного відкриття приєднається старший віце-президент і директор регіонального підрозділу компанії «Visa» в Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східної Європи Віра Платонова.



Після відкриття центру заплановані практичні лекції та презентації, які будуть проходити кожну годину з дотриманням усіх правил карантину - на них зможуть бути присутніми до 10 бажаючих, яким потрібно буде заздалегідь зареєструватися. Також 1 липня пройде екскурсія центром підтримки підприємців. Для цього також необхідно зареєструватися.



Початок заходу - о 10:00.



Трансляція відкриття центру проходитиме на сторінці «Дія.Бізнес» у «Facebook».



Представникам ЗМІ необхідно акредитуватися, форма реєстрації - тут.



Зазначимо, в Центрі підтримки вже з 2 липня підприємці зможуть отримати професійні консультації щодо ведення бізнесу, пройти навчання на системних освітніх програмах, відвідувати воркшопи та ін.



Нагадаємо, перший в Україні Центр підтримки підприємців був презентований місяць тому і працював у тестовому режимі. Партнери проєкту - «Visa» і «Huawei Ukraine».