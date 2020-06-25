Заболевших на коронавирус харьковских медиков не будут лечить за счет государства - комментарии

Координационный совет по вопросам защиты социальных прав принял решение рекомендовать Уполномоченному ВРУ по правам человека содействие в восстановлении справедливости.
Каждый работающий в Украине застрахован на случай общей или профессиональной болезни, травмы, несчастного случая, необходимости ухода за больным членом семьи, смерти и др. Финансирование пособий, страховых выплат и услуг в случае наступления страховых случаев гарантирует Фонд социального страхования Украины.
Однако харьковчане все чаще стали жаловаться на задержки в выплате больничных, что вынудило функционеров и чиновников выступить с официальными оправданиями.
По состоянию на июнь пятая часть получивших травму на производстве, или заболевших, в том числе медиков, не дождались официально оформленных больничных.
И.о. директора ИД Фонда соцстраха Татьяна Михайленко так прокомментировала сложившуюся ситуаци.: «Задолженность по больничным и декретными будет погашена в ближайшее время... Правление ФССУ и Кабинет Министров Украины внесли необходимые изменения в наш годовой бюджет, поэтому уже в ближайшее время Фонд получит эту помощь и погасит задолженность по больничным и декретными».
Однако существуют новые препятствия, которые могут свести на нет благие намерения правительства, и по причине которых руководитель соцстраха вынуждена обратиться к уполномоченному по правам человека.
Для возобновления финансирования за счет ФССУ одноразовых страховых выплат и медико-социальных услуг должны быть внесены изменения в действующее законодательство. Т.е., медики могут так и не дождаться компенсаций за то, что заболели на коронавирус?
Во время заседания Координационного совета по вопросам защиты социальных прав и.о. директора ИД Фонда Татьяна Михайленко обратила внимание, что в связи с изменениями, внесенными Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2020 год »от 13.04.2020 № 553, сужен перечень услуг выплат, финансируемых фондом.
Так, на сегодня не осуществляется финансирование:
Татьяна Михайленко акцентировала внимание: «Существует определенная правовая коллизия, когда согласно нашему базовому законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании Фонд имеет обязательства перед застрахованными лицами и пострадавшими осуществлять выплаты в определенный срок, финансировать медико-социальные услуги, однако по закону № 553 эти выплаты на период карантина Фонд осуществлять не может».
По ее словам, именно эти направления финансирования обеспечивают жизненную необходимость потерпевших (в том числе и от коронавируса), лиц с инвалидностью систематически и регулярно принимать лекарства, проходить санаторно-курортное лечение для обеспечения функционирования организма и его восстановления, недопущения ухудшения состояния. Отсутствие финансирования уходов для пострадавших значительно ограничивает их жизнедеятельность.
Невозможность финансирования расходов на реабилитацию работающих с тяжелыми патологическими состояниями может привести к тяжелому течению болезней с наличием частых рецидивов и осложнений, рост показателя первичной инвалидности и тому подобное.
Татьяна Михайленко продолжила: «Все это ограничивает права наших застрахованных лиц, пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью. Поэтому мы подчеркиваем необходимость внесения изменений в законодательство для возобновления финансирования как одноразовых страховых выплат, так и медико-социальных услуг ».
По итогам заседания Координационный совет по вопросам защиты социальных прав принял решение рекомендовать Уполномоченному ВРУ по правам человека содействовать в восстановлении предоставления за счет средств Фонда медико-социальных услуг пострадавшим на производстве, единовременных выплат при несчастном случае или профзаболевания и реабилитационного лечения работающих на базе санаторно курортных заведений.
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