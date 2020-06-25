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25.06.2020  10:53   

Городской голова Харькова запустил челендж #Молодь_говорить

Геннадий Кернес через свой телеграмм канал обратился к харьковчанам с просьбой поддержать инициативы, направленные на развитие молодежной политики в городе.


://t.me/kernes59
«Как известно, Харьков – город молодёжи! 
 
Здесь проживает более 430 тысяч людей в возрасте от 14 до 35 лет,  это почти треть всего населения мегаполиса. Харьков привлекает молодежь жизненными перспективами и возможностью реализовать себя. 
 
Сейчас моя команда разрабатывает новую стратегию развития города, в том числе,  в сфере молодежной политики. 
 
Важно, чтобы этот план фокусировался на тех пунктах, которые приведут к достижению целей молодых харьковчан. 
 
Поэтому я запускаю челендж #Молодь_говорить 
Его суть заключается в том, чтобы молодежь прошла опрос и рассказала о нем своим друзьям в социальных сетях. 
 
 1. Проходите опрос  (https://forms.gle/tUsJDJqPme3TKK9J8)
 2. Передавайте челлендж с отметкой #Молодь_говорить своим друзьям в социальных сетях
 
Вы  – будущее нашего города. Вам здесь жить.» - говорится в сообщении.
Источник:   Геннадий Кернес / страница в соцсети
 Тэги:  кернес, харьков, телеграмм, челендж, молодежная политика
 
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