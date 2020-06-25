Городской голова Харькова запустил челендж #Молодь_говорить

Геннадий Кернес через свой телеграмм канал обратился к харьковчанам с просьбой поддержать инициативы, направленные на развитие молодежной политики в городе.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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