25.06.2020 10:53

Городской голова Харькова запустил челендж #Молодь_говорить

Геннадий Кернес через свой телеграмм канал обратился к харьковчанам с просьбой поддержать инициативы, направленные на развитие молодежной политики в городе.



://t.me/kernes59

«Как известно, Харьков – город молодёжи!

Здесь проживает более 430 тысяч людей в возрасте от 14 до 35 лет, это почти треть всего населения мегаполиса. Харьков привлекает молодежь жизненными перспективами и возможностью реализовать себя.

Сейчас моя команда разрабатывает новую стратегию развития города, в том числе, в сфере молодежной политики.

Важно, чтобы этот план фокусировался на тех пунктах, которые приведут к достижению целей молодых харьковчан.

Поэтому я запускаю челендж #Молодь_говорить

Его суть заключается в том, чтобы молодежь прошла опрос и рассказала о нем своим друзьям в социальных сетях.

2. Передавайте челлендж с отметкой #Молодь_говорить своим друзьям в социальных сетях

Вы – будущее нашего города. Вам здесь жить.» - говорится в сообщении.