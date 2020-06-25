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25.06.2020  09:26   

В мобильном приложении Дія появилась автогражданка

В мобильном приложении «Дія» появилась новая функция для автомобилистов. Теперь проверить статус страхового полиса возможно онлайн.


//izvestia.kharkov.ua

Отныне бумажные и пластиковые документы можно оставить дома. В министерстве цифровой трансформации отмечают, онлайн сервис доступен для скачивания в Apple Store и Google Play. Также приложение позволяет проверить статус страхового полиса ОСАГО.

В зависимости от ситуации, автомобилисту без соответствующего страхования сотрудник полиции может выписать штраф.

Размер его четко определен:
- 425 гривен, если страховой полис есть, но водитель не может его предъявить;
- 850 гривен, если автогражданка просроченная;
- 850 гривен, если обязательная страховка не оформлена.
 
Традиционно проверка страхового полиса полицией осуществляется через онлайн-базу по уникальному коду. В приложении наличие действующей автостраховки показывается розовой бегущей строкой с надписью - страховой полис действителен. Если же он не действующий - желтым, с соответствующей надписью.

Сверить документ с данными в реестре можно с помощью QR-кода.
 
Согласно постановлению кабинета министров Украины предъявления электронного страхового полиса ОСАГО не требует дополнительного предъявления прав, регистрации транспортного средства, изготовленных в бланках, а также документа, удостоверяющего личность.

Тэги:  дія, автогражданка, приложение, мобильное
 
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