25.06.2020 09:26

В мобильном приложении Дія появилась автогражданка

В мобильном приложении «Дія» появилась новая функция для автомобилистов. Теперь проверить статус страхового полиса возможно онлайн.



//izvestia.kharkov.ua

Отныне бумажные и пластиковые документы можно оставить дома. В министерстве цифровой трансформации отмечают, онлайн сервис доступен для скачивания в Apple Store и Google Play. Также приложение позволяет проверить статус страхового полиса ОСАГО.

В зависимости от ситуации, автомобилисту без соответствующего страхования сотрудник полиции может выписать штраф.

Размер его четко определен:

- 425 гривен, если страховой полис есть, но водитель не может его предъявить;

- 850 гривен, если автогражданка просроченная;

- 850 гривен, если обязательная страховка не оформлена.



Традиционно проверка страхового полиса полицией осуществляется через онлайн-базу по уникальному коду. В приложении наличие действующей автостраховки показывается розовой бегущей строкой с надписью - страховой полис действителен. Если же он не действующий - желтым, с соответствующей надписью.

Сверить документ с данными в реестре можно с помощью QR-кода.



Согласно постановлению кабинета министров Украины предъявления электронного страхового полиса ОСАГО не требует дополнительного предъявления прав, регистрации транспортного средства, изготовленных в бланках, а также документа, удостоверяющего личность.