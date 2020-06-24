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24.06.2020  13:03   

Місто виділило кошти на проєктування Єдиної системи відеоспостереження

На розробку проєкту Єдиної комплексної системи відеоспостереження Харкова виділено 1 млн грн в рамках міської Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки».


://city.kharkov.ua/

Відповідне рішення прийнято  24 червня на сесії міськради.

Як повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, Програма інформатизації Харківської міської ради доповнена двома важливими пунктами: створення, модернізація, монтаж, впровадження, розвиток, налаштування та обслуговування Єдиної комплексної системи відеоспостереження Харкова, а також забезпечення функціонування та розвиток геопросторових даних міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств і організацій.

За словами Олега Дробота, вже визначено опорні вузли для проєктування Єдиної системи відеоспостереження, які знаходяться на в'їздах та виїздах з міста, а також передбачена низка заходів щодо розвитку геопросторових даних.

Крім того, частина коштів в рамках програми буде спрямована на придбання резервного маршрутизатора, який повинен забезпечувати функціонування міської інтернет-мережі, оскільки устаткування було виведено з ладу у зв'язку з аварією.

Источник:   ХГС
 Тэги:  система, видеонаблюдение, харьков, безопасность, информатизация, дробот
 
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