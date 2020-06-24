24.06.2020 11:01

Видатних харків’ян нагороджено почесними грамотами міськради

Харківська міська рада сьогодні, 24 червня, на сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.



// city.kharkov.ua

Зокрема, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Харкова та з нагоди ювілею Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджені: професор кафедри сольного співу та оперної підготовки Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, Почесний громадянин міста Харкова Анатолій Калабухін, маляр 6-го розряду групи капітального ремонту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, заслужений працівник вишу Ганна Колесниченко, депутат Харківської міської ради IV-VII скликань, заслужений будівельник України Володимир Полозков, заступник Харківського міського голови з питань правового забезпечення, заслужений юрист України Марина Стаматіна.

За багаторічну сумлінну і плідну працю, вагомий внесок у розвиток електроенергетичної галузі грамотою нагороджений технічний директор АТ «Харківобленерго», заслужений енергетик України Олексій Ганус.

За вагомий внесок у забезпечення безпеки міста Харкова та з нагоди 80-ї річниці з дня створення Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагороджений начальник групи гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт Навчального центру Михайло Дудін.



З нагоди Дня Національної поліції України нагороджені капітан поліції, старший інспектор сектору забезпечення спеціальних заходів управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Олександр Логінов, начальник відділу документального забезпечення управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Вікторія Стеценко та інші правоохоронці.

За багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди 77-тої річниці визволення міста Харкова Почесними грамотами міської ради нагороджена низка ветеранів Другої світової війни.

З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.