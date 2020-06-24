24.06.2020 10:51

У Харківській міськраді перейменований департамент

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради перейменовано у Департамент соціальної політики.



://city.kharkov.ua/

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 24 червня, на сесії міськради.



Як повідомила заступник Харківського міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Тетяна Чечетова-Терашвілі, відповідно до цього рішення вносяться зміни в назви управлінь, які входять до складу департаменту, а також профільних структур адміністрацій районів Харкова.