24.06.2020 10:32

Визначено нових Почесних громадян міста

Чотирьом харків'янам сьогодні, 24 червня, рішенням сесії Харківської міської ради присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова».



// city.kharkov.ua

Почесного звання у 2020 році удостоєні:

– бізнесмен, президент бізнес-групи «DCH» Олександр Ярославський;

– голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун;

– перша ракетка України, член національної збірної країни з тенісу Еліна Світоліна;

– директор Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Олександра Зуб.

Зазначимо, Олександр Ярославський - кандидат технічних наук, бізнесмен, меценат, президент групи «DCH», Почесний громадянин Харківської області. Нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня. Олександр Ярославський надав значну допомогу місту в боротьбі з пандемією - придбав 50 апаратів штучної вентиляції легенів, 400 тис. тестів та ін. На базі технопарку «Екополіс ХТЗ», що реалізується групою «DCH», спільно з міською владою планується відкрити Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту, де будуть створювати передові препарати і вакцини, в тому числі від коронавірусу. Також спільно з бізнес-парком «Екополіс ХТЗ» місто має намір почати виробництво сучасних трамваїв.



Віктор Ковтун - народний художник України, голова Харківської організації Національної спілки художників України, Почесний громадянин Харківської області, професор кафедри живопису, керівник майстерні сюжетно-тематичної картини Харківської державної академії дизайну і мистецтв, президент Міжнародного благодійного фонду імені І.Ю. Рєпіна, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, автор безлічі живописних робіт, в тому числі циклу «Мій край - Слобожанщина».



Еліна Світоліна - українська професійна тенісистка, переможниця 16 турнірів WTA (з них 14 - в одиночному розряді), Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018), визнана третьою ракеткою світу в одиночному розряді за підсумками 2018 року. Стала першою українкою, яка вийшла у півфінал Вімблдону (2019 рік). Заслужений майстер спорту України, нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня. Почала спортивну кар'єру у Харкові.



Олександра Зуб - педагог, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, директор одного з найстаріших закладів освіти Харкова - гімназії №6 «Маріїнська гімназія», Відмінник освіти України. Близько 50 років вона присвятила професії вчителя, 30 з яких є керівником Маріїнської гімназії. Олександрі Зуб вручений нагрудний знак «Суспільне визнання» в номінації «За відданість своїй справі».



Довідка. Звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоюється видатним громадянам, які досягли громадського визнання та успіху в Харкові і за його межами.

Почесне звання було введено Міською думою Харкова в 1887 році. Протягом наступних 27 років це звання було присвоєно низці видатних діячів, серед яких Владислав Франківський (доктор медицини, засновник міської дитячої лікарні), Олександр Петров (харківський губернатор в 1886-1895 роках), відомий лікар-офтальмолог Леонард Гіршман. Починаючи з 1914 року, звання не присвоювалося, проте з 1999 року традицію відновили. На сьогодні цього почесного звання удостоєні 120 видатних жителів міста.