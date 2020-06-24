24.06.2020 10:20

Місто виділило кошти на благоустрій шкіл і дитсадків та зарплату працівникам комунальних підприємств

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міста на 2020 рік.



// city.kharkov.ua

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 24 червня, на сесії Харківської міської ради.

Як повідомила заступник Харківського міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешева, внесення змін до бюджету Харкова на 2020 рік обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність з рішенням Харківської обласної ради від 28.05.2020 № 1289-VII.



Згідно з рішенням, бюджету міста Харкова передбачена субвенція:



- на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників установ загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 38,7 млн ​​грн;

- на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) установ загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету - 10 млн грн;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 700 тис. грн.



При цьому зменшена субвенція на забезпечення загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 7,3 млн грн.



Також передбачена субвенція з обласного бюджету в розмірі 2 млн грн на заходи по боротьбі з коронавірусом.



В результаті перерозподілу раніше затверджених бюджетних асигнувань депутати збільшили видатки на освіту в сумі 29,2 млн грн, які будуть спрямовані на придбання обладнання та меблів для відновлення чотирьох груп в закладах дошкільної освіти, капітальний ремонт та благоустрій території навчальних закладів, придбання підручників для загальноосвітніх шкіл, капітальний ремонт басейну, встановлення спортивного майданчика.



На виплату заробітної плати працівникам комунальних підприємств міста додатково виділено 66 млн грн, 46 млн грн з них - для КП «Харківські теплові мережі».



Також виділено 93,7 млн ​​грн на придбання 50 тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу, 3 млн грн - на реконструкцію будівлі БТІ (пл. Павлівська, 4).