Почалася сесія Харківської міської ради

Тридцять шоста сесія Харківської міської ради VII скликання проходить сьогодні, 24 червня, у сесійній залі міськради (пл. Конституції, 7).
На сесії присутні члени виконавчого комітету міськради, директори департаментів, керівники райадміністрацій, представники громадськості та ЗМІ.
Для роботи сесії зареєструвалися 67 депутатов. До порядку денного включено 82 питання і «Різне».
Сесія транслюється на телеканалах «Тріолан», «7 канал», а також у режимі онлайн на сайті Харківської міської ради та на сервері «YouTube».
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