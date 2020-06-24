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24.06.2020  10:08   

Почалася сесія Харківської міської ради

Тридцять шоста сесія Харківської міської ради VII скликання проходить сьогодні, 24 червня, у сесійній залі міськради (пл. Конституції, 7).


// city.kharkov.ua

На сесії присутні члени виконавчого комітету міськради, директори департаментів, керівники райадміністрацій, представники громадськості та ЗМІ.

Для роботи сесії зареєструвалися 67 депутатов. До порядку денного включено 82 питання і «Різне».

Сесія транслюється на телеканалах «Тріолан», «7 канал», а також у режимі онлайн на сайті Харківської міської ради та на сервері «YouTube».

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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