23.06.2020 19:34

Ігор Терехов провів нараду, присвячену підготовці міста до осінньо-зимового періоду

У Харкові майже половина будинків готова до нового опалювального сезону.



//redpost.com.ua

Близько 45% будинків і об'єктів соціально-культурної сфери підготовлені до опалювального сезону 2020-2021 рр.

Про це повідомили сьогодні, 23 червня, на нараді, присвяченій підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Нараду з керівниками департаментів міськради, комунальних підприємств і районних адміністрацій провів перший віце-мер Харкова Ігор Терехов.

Як повідомила заступник директора Департаменту комунального господарства Руслана Колодна, теплові мережі центрального опалення в житлових будинках підготовлені на 45%, гарячого водопостачання - на 44%. За її словами, не тільки житловий фонд, а й усе опалювальне господарство, в тому числі мережі соціальної сфери, готові в межах 45-50%. Роботи йдуть за графіком.

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов зазначив, що крім ремонту мереж житлового фонду основне завдання КП «Харківські теплові мережі» - підготувати до роботи в осінньо-зимовий період котельні, провести гідравлічні випробування на трубопроводах і замінити старі мережі.

Він зазначив, що цього року на переладку мереж було виділено близько 400 млн грн. Крім того, місто отримало близько 15 млн дол. кредитних ресурсів від Світового банку на закупівлю магістральних мереж.

«Виконання цих робіт дуже важливе, особливо це стосується труб великого діаметру. ХТМ забезпечено для цього необхідними засобами. Велика увага при підготовці до нового опалювального сезону приділяється Шевченківському та Київському районах, де свого часу були допущені помилки при проєктуванні, що доставляє особливі проблеми. Тому ми хочемо докласти всіх зусиль, щоб локалізувати помилкові проєктні рішення», - повідомив Ігор Терехов.

У КП «Харківські теплові мережі» зазначили, що зараз виконуються роботи з заміни магістрального трубопроводу на вул. Івана Камишева, вул. Амосова, вул. Киргизькій, пр. Героїв Сталінграда, у пров. Фанінському, на пр. Перемоги, вул. Фонвізіна, вул. Богдана Хмельницького, вул. Броненосця «Потьомкін», вул. Польовий. На цей час вже перекладено 9,7 км нових тепломереж, зараз в роботі ділянки загальною протяжністю 14 км і ще 14 км планується замінити. Також планується перекласти близько 10 км мереж гарячого водопостачання.