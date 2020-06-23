23.06.2020 10:31

У Харкові подякували бізнесу за допомогу під час пандемії

Представників малого та середнього бізнесу вчора, 22 червня, нагородили за допомогу в боротьбі з пандемією COVID-19



// city.kharkov.ua

Захід приурочили до Дня медичного працівника. Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан та директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат вручили підприємцям Подяки міського голови.

«Міський голова дав нам дуже важливе доручення - нагородити тих, кому він особисто хотів сказати спасибі. Ми цю місію виконуємо, передаємо слова подяки за вашу підтримку, активну життєву позицію, за те, що ви - справжні харків'яни», - сказала Світлана Горбунова-Рубан.



Юрій Сороколат подякував бізнесменам від імені медпрацівників, яким під час пандемії була надана допомога і підтримка. «Це велика праця - кожен день щось робити, допомагати, щоб прийти до такого результату. За все вам щире спасибі від нас, медиків», - сказав директор Департаменту охорони здоров'я.



Як повідомила Світлана Горбунова-Рубан, представники малого та середнього бізнесу на початку пандемії моментально стали надавати допомогу установам охорони здоров'я. В першу чергу передали засоби індивідуального захисту для медпрацівників, які були дуже потрібні і яких не вистачало в перший час.



«Кошти міського бюджету на це були виділені, але їх потрібно було реалізувати - провести тендери, закупівлі тощо. Ці пару тижнів - був дуже серйозний період, і ми протрималися на тих запасах, які нам передали представники нашого малого і середнього бізнесу. На чолі проєкту став Бізнес-клуб «Альянс» і його активна президент Оксана Сліпченко, яка об'єднує навколо себе багато людей. Ланцюжок довіри спрацював. У найкоротші терміни ми почали отримувати маски, халати, рукавички, комбінезони, щитки, окуляри - все, що було терміново потрібно», - розповіла Світлана Горбунова-Рубан.



Вона зазначила, що підприємці продовжують надавати допомогу і реалізовувати довгострокові проєкти. Бізнес взяв шефство над дитячим хоспісом, якому регулярно передає продукти і речі. Крім того, підприємці привезли з-за кордону унікальний набір для дітей з аутизмом з іграшками і книжками вартістю близько 200 тис. грн. Також вони працюють з відділенням дитячої онкології лікарні №16, зробили ремонт киснепроводу в пологовому будинку №2. Передали все, що було необхідно, лікарням першої лінії в боротьбі з COVID-19, в числі яких - №13, 25, 17.



Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що ці люди, які регулярно надають допомогу і з якими вона працювала під час карантину, змотивували її написати книгу «Італійська історія». У ній описана реальна сімейна історія, що сталася в роки Другої світової війни. Книгу автор презентувала з нагоди заходу і в День пам'яті і скорботи, який відзначається 22 червня. Книгу подарували учасникам заходу.