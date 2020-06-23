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23.06.2020  09:31   

Ігор Терехов: Ми приступили до ремонту шкіл у всіх районах Харкова (ФОТО)

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов 22 червня оглянув хід ремонтних робіт у школі №105 у Шевченківському районі.


// city.kharkov.ua

Ремонтні роботи почалися в установі після ослаблення карантинних заходів. Завершити їх планують до початку навчального року.

Як повідомила директор школи №105 Наталія Теплова, вже пофарбований фасад будівлі, в школі ремонтують кабінети початкових класів, будують новий спортивний майданчик. За її словами, ремонтні роботи виконують в школі третій рік поспіль. Керівництво навчального закладу щорічно звертається до міського голови і подає запити. «У школі не залишилося жодного дерев'яного вікна, усі замінені на нові склопакети. Це дуже важливо, тому що у нас навчаються і діти з особливими потребами», - зазначила директор.

Ігор Терехов поспілкувався з підрядниками і висловив зауваження, будівельні бригади пообіцяли їх врахувати і виконати роботи в термін.

«Зараз ми приступили до ремонту шкіл у всіх районах Харкова. Цій школі, яка знаходиться в Шевченківському районі, міська влада приділяє особливу увагу, адже тут є інклюзивні класи. У новому спортивному комплексі будуть футбольне поле зі штучним покриттям, баскетбольне поле, з'являться тенісні столи, бігові доріжки. Для цього були виділені кошти з міського бюджету», - повідомив перший заступник міського голови.

Також він зазначив, що якщо керівництво школи не буде проти, на новому спортивному майданчику зможуть займатися не лише школярі, а й жителі мікрорайону.

Источник:   ХМР
 Тэги:  терехов, школа, ремонт, харьков
 
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