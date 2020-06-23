23.06.2020 09:17

Міськрада перейшла на новий графік роботи

Харківська міська рада з сьогоднішнього дня, 23 червня, і до завершення карантину переходить на новий графік роботи.



// city.kharkov.ua

Таке рішення прийнято на підставі постанови Кабінету Міністрів «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів ослаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами, внесеними постановою №500 від 17 червня 2020 року).

У зв'язку з цим робочий день у міськраді починатиметься о 8:00 і закінчуватися о 17:00 (в п'ятницю - о 15:45).



Перерва - з 12:00 до 12:45.



Центри надання адміністративних послуг, органи соціального захисту населення прийматимуть відвідувачів з 10:00.