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23.06.2020  08:20   

На сессии горсовета планируют выделить дополнительные средства на сферу образования

В эту среду, 24 июня, депутаты городского совета соберутся на очередную сессию. Все вопросы, выносимые на рассмотрение – проходят через заседания профильных комиссий и общей депутатской. В том числе изменения, которые планируют внести в бюджет.


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Почти 39 миллионов гривен поступило в городской бюджет субвенции на выплату зарплат педагогам. Еще около 10 миллионов госпомощи – на ремонт столовых и оборудование пищеблоков учебных заведений.

Эти изменения, убеждает в общей депутатской комиссии профильный заместитель мэра Татьяна Таукешева, нужно внести в бюджет Харькова чтобы средства получили те, на кого их выделили.
 
Татьяна Таукешева, заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента бюджета и финансов:
Субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями на 0,7 млн гривен. Одновременно уменьшается субвенция новой украинской школы на 7,3 млн гривен. Также поступили предложения от главных распорядителей бюджетных средств по перераспределению ранее утвержденных сумм. В том числе, на выплату заработной платы работников коммунальных предприятий в объеме 60 млн гривен.
 
Из них – 46 миллионов гривен на «Харьковские тепловые сети». На закупку трамваев в лизинг – почти 94 миллиона, а на реконструкцию старого здания БТИ – 30.
 
Татьяна Таукешева, заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента бюджета и финансов:
Также планируется увеличить расходы на образование в сумме 29,2 млн гривен. В том числе, восстановление четырех групп в детских дошкольных учреждениях предусматриваются средства на капитальный ремонт, и приобретение мебели, приобретение учебников - 495 тысяч гривен для общеобразовательных школ, капитальный ремонт бассейнов, обновление спортивных площадок.
 
Предложенные изменения в бюджет Харькова теперь должны принять депутаты во время самой сессии. Она состоится в эту среду, 24 июня.

Тэги:  сессия, горсовет, бюджет, харьков, изменения в бюджет, дополнительные средства, образование
 
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