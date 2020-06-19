19.06.2020 13:15

Геннадій Кернес: Місцева влада повинна створити комфортні умови для життя городян

Центральні органи влади в рамках децентралізації повинні наділити більшими повноваженнями місцеву владу для наведення ладу в містах.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 19 червня, в ефірі програми «Новий ранок» на радіо «НВ» заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його словами, сьогодні місцеві органи самоврядування не мають достатнього ресурсу, щоб ефективно вирішувати всі необхідні питання на місцях.



«Зараз у Верховній Раді приймаються нові закони, йде скорочення районів тощо, але для великих міст у центральних органів влади повинна бути трохи інша політика. Ці міста приймають, в тому числі, і жителів довколишніх територій, які там працюють. У підсумку виходить, що у місцевої влади не вистачає ресурсу і повноважень, щоб наводити порядок на місцях. В цьому плані йде перекіс, тому реформа децентралізації, яку зараз проводять в країні, більше схожа на централізацію. Городяни повинні знати місцеву владу в обличчя: хто міський голова і глави адміністрацій районів, хто працює в комунальній сфері та як надаються послуги тощо. Влада повинна зробити все, щоб створити сприятливі умови для життя городян», - зазначив Геннадій Кернес.



Як приклад мер навів реформу інспекції ДАБК, в ході якої місцева влада позбавлена повноважень впливати на незаконне будівництво об'єктів.



«Поки йде процес реформування ДАБК, люди будують будинки і незаконно забудовують прилеглі території, і у нас немає повноважень змусити їх відповідати за порушення згідно з чинним законодавством. Сьогодні все це зосереджено в центральних органах влади, і ніхто не хоче звернути увагу на ці проблеми, кажучи, що йде реформа. Яка реформа? Керівництво країни говорить, що ДАБК - це сама корупційна сфера, але при чому тут повноваження місцевої влади? І взагалі, що сьогодні робить центральна влада, щоб був лад у будівельній сфері і не було подвійних стандартів?» - підкреслив Геннадій Кернес.



Відповідаючи на питання щодо підготовки до місцевих виборів, міський голова Харкова зазначив, що не перебуває в партії з мерами інших міст, а організував свою політичну силу.



«У мене є партія, яка сьогодні робить для улюбленого Харкова все, що необхідно, і я з цією партією йду на місцеві вибори», - підкреслив Геннадій Кернес.