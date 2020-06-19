Главная Новости Власть Женскую колонию в Харькове возглавил мужчина, курировавший вопросы привлечения осужденных сиделиц к труду (ФОТО)
19.06.2020  11:44   

Женскую колонию в Харькове возглавил мужчина, курировавший вопросы привлечения осужденных сиделиц к труду (ФОТО)

До своего назначения новый начальник проработал в Качановской колонии 30 лет.


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16 июня 2020 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» был представлен новый исполняющий обязанности начальника учреждения - подполковник внутренней службы Артем Кучеренко.

Заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний полковник внутренней службы Руслан Гавриков представил коллективу нового руководителя и пожелал ему удачи и поддержки со стороны коллектива.

Артем Михайлович в 1998 году окончил Харьковский государственный технический университет радиотехники. Свою служебную деятельность в учреждении начал с 1999 года в должности начальника производственного диспетчерского отдела.

С 2017 года занимал должность помощника начальника учреждения по вопросам привлечения осужденных к труду. За годы службы зарекомендовал себя как честный и ответственный сотрудник.

Артем Кучеренко поблагодарил за доверие и отметил, что необходимо сосредоточиться на выполнении поставленных задач.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, качановка, харьков, заключенные
 
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