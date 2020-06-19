Женскую колонию в Харькове возглавил мужчина, курировавший вопросы привлечения осужденных сиделиц к труду (ФОТО)

До своего назначения новый начальник проработал в Качановской колонии 30 лет.
16 июня 2020 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» был представлен новый исполняющий обязанности начальника учреждения - подполковник внутренней службы Артем Кучеренко.
Заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний полковник внутренней службы Руслан Гавриков представил коллективу нового руководителя и пожелал ему удачи и поддержки со стороны коллектива.
Артем Михайлович в 1998 году окончил Харьковский государственный технический университет радиотехники. Свою служебную деятельность в учреждении начал с 1999 года в должности начальника производственного диспетчерского отдела.
С 2017 года занимал должность помощника начальника учреждения по вопросам привлечения осужденных к труду. За годы службы зарекомендовал себя как честный и ответственный сотрудник.
Артем Кучеренко поблагодарил за доверие и отметил, что необходимо сосредоточиться на выполнении поставленных задач.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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