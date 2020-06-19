Гоптовку можно пересечь пешим ходом

В «Гоптовке» и еще 8 украинских пунктах пропуска будут оформлять пешеходов.
Об этом сообщил генерал-майор Госпогранслужбы Юрий Лысюк.
«По решению Правительства возобновят работу два пункта пропуска на границе с Беларусью. Это пункт пропуска «Вильча» в Киевской и «Дольск» в Волынской областях. Кроме того, по соответствующему решению правительства, планируется открытие пешеходного движения на границе с Россией и Беларусью. Он будет введен в пунктах пропуска «Меловое», «Гоптовка», «Бачевск», «Юнаковка», «Сеньковка», «Новые Яриловичи», «Доманово», «Выступовичи» и «Славутич», – пояснил Юрий Лысюк.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
влажность:
давление:
ветер: