19.06.2020 09:01

Гоптовку можно пересечь пешим ходом

В «Гоптовке» и еще 8 украинских пунктах пропуска будут оформлять пешеходов.



// dpsu.gov.ua

Об этом сообщил генерал-майор Госпогранслужбы Юрий Лысюк.



«По решению Правительства возобновят работу два пункта пропуска на границе с Беларусью. Это пункт пропуска «Вильча» в Киевской и «Дольск» в Волынской областях. Кроме того, по соответствующему решению правительства, планируется открытие пешеходного движения на границе с Россией и Беларусью. Он будет введен в пунктах пропуска «Меловое», «Гоптовка», «Бачевск», «Юнаковка», «Сеньковка», «Новые Яриловичи», «Доманово», «Выступовичи» и «Славутич», – пояснил Юрий Лысюк.