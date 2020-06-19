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19.06.2020  09:01   

Гоптовку можно пересечь пешим ходом

В «Гоптовке» и еще 8 украинских пунктах пропуска будут оформлять пешеходов.


// dpsu.gov.ua

Об этом сообщил генерал-майор Госпогранслужбы Юрий Лысюк.

«По решению Правительства возобновят работу два пункта пропуска на границе с Беларусью. Это пункт пропуска «Вильча» в Киевской и «Дольск» в Волынской областях. Кроме того, по соответствующему решению правительства, планируется открытие пешеходного движения на границе с Россией и Беларусью. Он будет введен в пунктах пропуска «Меловое», «Гоптовка», «Бачевск», «Юнаковка», «Сеньковка», «Новые Яриловичи», «Доманово», «Выступовичи» и «Славутич», – пояснил Юрий Лысюк.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  гоптовка, пешеходное сообщение, харьков, пограничники
 
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