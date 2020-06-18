18.06.2020 15:03

У міській раді подякували лікарям за мужність і професійну стійкість

Прийом з нагоди Дня медичного працівника пройшов сьогодні, 18 червня, у Харківській міській раді.



// city.kharkov.ua

Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан та директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат привітали медпрацівників з їхнім прийдешнім професійним святом і вручили лікарям, медсестрам, завідувачам відділень Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради, Подяки міського голови та грамоти Департаменту охорони здоров'я. Крім того, головний лікар Харківського міського перинатального центру Світлана Коровай отримала Почесну відзнаку Харківської обласної ради «Слобожанська Слава».

Світлана Горбунова-Рубан побажала лікарям благополуччя в сім'ях, міцної дружби та здійснення всіх бажань. Вона зазначила, що люди, які обрали цю професію, несуть певну місію і якщо виконують її сумлінно, з вірою в себе, людей і Бога, то результат їхньої праці гідний найвищих похвал.



Вона подякувала медикам за громадянську позицію в складний час пандемії COVID-19, за те, що не припинили роботу і мужньо проходять крізь нове випробування. Також віце-мер висловила співчуття всім, хто захворів на медичному «бойовому» посту.





«Цей рік і День медичного працівника, звичайно, відрізняються від усіх попередніх. Вони мають таку особливість громадянськості і високої моралі. Тому що у випробуваннях люди завжди виявляють себе, а коронавірус - це, перш за все, випробування на професійну стійкість і мужність. Я дуже хочу, щоб статус медичного працівника в нашому суспільстві був піднятий на належний рівень, щоб у неділю, в День медичного працівника, нам все ж таки поаплодувала наша країна. Ви все це заслужили», - зазначила заступник міського голови.





Директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат побажав колегам міцного здоров'я. «Головне - слідкуйте за собою і бережіть себе, щоб все у вас було добре. Щастя, професійних успіхів і всього найкращого», - побажав лікарям директор департаменту.



На святковому прийомі для медпрацівників виступили харківські артисти.



З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.



Довідка. День медичного працівника - щорічне професійне свято, встановлене 1994 року указом Президента України Леоніда Кравчука з ініціативи працівників закладів охорони здоров'я. Відзначається щорічно у третю неділю червня.