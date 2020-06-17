17.06.2020 17:36

У Харкові впроваджують нову онлайн-послугу для юридичних осіб

Реєстрацію бізнесу онлайн для товариств з обмеженою відповідальністю планують впровадити в Харкові.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 17 червня, на пресконференції у Харківському пресклубі повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

Він нагадав, що сьогодні цією послугою вже можуть скористатися фізичні особи-підприємці.



«Всього за 10 хвилин представники малого та середнього бізнесу можуть відкрити або закрити свою власну справу, не приходячи до центрів адмінпослуг. Також дистанційно фізичні особи-підприємці можуть внести будь-які зміни до своїх реєстраційних даних. І тепер ми працюємо над впровадженням оналйн реєстрації для ТОВ або інших юридичних осіб, щоб цю послугу дистанційно могли отримувати і представники широкого бізнесу», - підкреслив віце-мер.



Він також зазначив, що сьогодні місто обробляє заявки на онлайн-реєстрацію від підприємців не тільки Харкова і Харківської області, а й шести інших областей України.



Крім того, віце-мер нагадав, що в кінці травня для представників малого та середнього бізнесу в місті був відкритий перший в Україні центр підтримки підприємців «Дія. Бізнес». У хабі можна отримати консультацію щодо відкриття або просування бізнесу, проводити бізнес-конференції, освітні заходи, тестування продукту тощо.