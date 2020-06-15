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15.06.2020  15:45   

Харьковчан ожидает перепись населения, пережившего коронавирус - чиновники определяются с датой

В отличии от переписи по смартфонам, проведенной предыдущим правительством, чиновники, пока, не определились с методом проведения мероприятия.


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Украинское правительство в обновленной программе свой деятельности запланировало провести Всеукраинскую перепись населения. Об этом говорится в документе на сайте Кабинета министров.

Данная задача отнесена к долгосрочным приоритетам правительства. При этом сроки проведения общенациональной переписи не указаны. Также неизвестно, в какой форме это будет происходить: очной или электронной.

Других деталей в программе правительства нет. С полным документом можно ознакомиться по ссылке. (пункт 4.1.)

Источник:   Программа действий Правительства Украины
 Тэги:  перепись, дата, харьков, чиновники, способ
 
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