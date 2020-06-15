Харьковчан ожидает перепись населения, пережившего коронавирус - чиновники определяются с датой

В отличии от переписи по смартфонам, проведенной предыдущим правительством, чиновники, пока, не определились с методом проведения мероприятия.
Украинское правительство в обновленной программе свой деятельности запланировало провести Всеукраинскую перепись населения. Об этом говорится в документе на сайте Кабинета министров.
Данная задача отнесена к долгосрочным приоритетам правительства. При этом сроки проведения общенациональной переписи не указаны. Также неизвестно, в какой форме это будет происходить: очной или электронной.
Других деталей в программе правительства нет. С полным документом можно ознакомиться по ссылке. (пункт 4.1.)
Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
От появившихся до рассвета облаков уже к полудню не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
влажность:
давление:
ветер: