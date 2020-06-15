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15.06.2020  11:07   

У Харкові демонтують незаконні споруди

Самовільно розміщений літній майданчик одного з ресторанів було демонтовано по пл. Павлівській, 5.


://city.kharkov.ua/

Як повідомив заступник начальника відділу Департаменту територіального контролю Євгеній Михайлов, цей об'єкт був встановлений без дозвільних документів. Крім того, на розміщення павільйону скаржилися жителі прилеглого будинку, оскільки він займає більшу частину тротуару.

«На виконання правил благоустрою території Харкова на вказаний об'єкт було винесено припис з вимогою прибрати споруду в триденний термін. Ці вимоги не були виконані власниками закладу, тому ми проводимо демонтаж у примусовому порядку», - зазначив заступник начальника відділу.

Всього,  за інформацією департаменту, найближчим часом в місті планується знести понад 6 тис. кв. м незаконних споруд. За останній місяць вже демонтовано близько 70 об'єктів.

«Тільки в Шевченківському районі за рішеннями виконавчого комітету міськради необхідно знести 450 об'єктів, в даний час 86 з них вже демонтовані в примусовому порядку. Всього ж заплановано звільнити місто від шести тисяч квадратних метрів самовільно розміщених конструкцій, майже третина від цієї площі вже демонтована», - зазначив Євгеній Михайлов.

Він також додав, що у зв'язку з тим, що власники таких споруд не оформлюють відповідні дозвільні документи, бюджет Харкова недоотримує близько 20 млн грн на рік.

Источник:   ХГС
 Тэги:  демонтаж, маф, харьков, решение, контроль
 
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