12.06.2020 13:49

Геннадій Кернес: Територія поруч з метро «Барабашова» буде приведена до ладу (ФОТО)

Мєр Харькова Геннадій Кернес сьогодні, 12 червня, зустрівся з підприємцями ринку «Барабашово».



//city.kharkov.ua

Мєр Харькова повідомив, що проведено перший тендер, і в найближчі тижні переможець приступить до будівництва дороги, яка з'єднає вул. Шевченка та пр. Ювілейний. Також буде замінена теплотраса з урахуванням будівництва нового метромосту.

Геннадій Кернес зазначив, що землю на території ринку повернули у власність територіальної громади.

«Вони у вас беруть гроші, а до міського бюджету за оренду землі не доплачують. Самозахопленням роблять самобуди, потім міську землю закладають в банки і отримують кредити. Ми вже повідомили банкам, що всі суди програні. Земля повернулася в запаси міста і буде передана підприємцям», - повідомив міський голова.

Підприємці одному з майданчиків розповіли, що їх об'єкти намагаються знести, незважаючи на те, що суд з розірвання договору оренди земельної ділянки був програний.

Геннадій Кернес відповів, що зносити будуть тільки ті споруди, які потрапляють під будівництво нової дороги. За його словами, ініціативи з боку міста зі знесення будь-яких будівель - немає. Це робиться під виглядом вимог міської влади, щоб налаштувати підприємців проти неї, перехитрити людей і залишити собі землю, на якій стоять незаконні будови.

Міський голова повідомив, що для підприємців, які працюють на місці нової дороги, і інших бажаючих буде створено міський ринок, де можна буде працювати за прозорими договорами в комфортних умовах. Він попросив підприємців набратися терпіння. «Ми спокійно будемо рухатися швидше, ніж будь-хто думає», - сказав мер.

При цьому Геннадій Кернес зазначив, що великі проєкти не завжди підтримують, хоча міська інфраструктура повинна розвиватися.

«Коли я починав робити дорогу через Лісопарк, кричали, що Кернес хоче побудувати собі будинок. Коли ми зайшли в парк Горького, там був парк не атракціонів, а шашликів. Коли почали займатися реконструкцією саду Шевченка, це була пивна під відкритим небом. Під час дощу на ринку була «Венеція». Туалети у вас не працюють, вони незаконно побудовані, незаконно вода була підключена, за це у вас брали гроші, за будь-який чих. Ніхто ніколи не займався ринком «Барабашово», - сказав міський голова.

Він підкреслив, що територія, яка знаходиться поруч зі станцією метро «Академіка Барабашова», буде приведена до ладу, а концерн «АВЕК» зобов'язаний виконати всі зобов'язання, які на себе взяв.