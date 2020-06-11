11.06.2020 15:27

Харьковские экологи держат интригу в вопросах загрязнения речки, несущей воды в Ворсклу и Днепр (ФОТО)

Экологи нашли возможный источник загрязнения реки Мерла на Харьковщине, но не решились искать его хозяина.



://khark.dei.gov.ua

По данным ведомства, инспекция получила многочисленные жалобы граждан относительно загрязнения водных объектов, расположенных на территории города Богодухов, в том числе реки Мерла, которая несет воды в реку Ворскла, а дальше в Днепр.

Инспекторы отобрали пробы грунта и воды из ручья Безымянный, по которым будет определен содержание загрязняющих веществ.

"На момент обследования установить источник загрязнения реки было невозможно. Но во время комиссионного обследования выявлено оголовок трубы, который может служить источником несанкционированного сброса загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Инспекция обязала руководителей органов местного самоуправления путем демонтажа, тампування, заваривания трубы и решить вопрос в кратчайшие сроки.