11.06.2020 08:17

Харків поділиться досвідом створення Реєстру територіальної громади зі всією Україною

Технічна модель формування Реєстру територіальної громади Харкова буде взята за основу при складанні Реєстру народонаселення України.



// city.kharkov.ua

Міграційна служба України звернулася до міської влади з пропозицією, щоб Харків став пілотним містом для реалізації державного проєкту зі створення Реєстру народонаселення країни, повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот..



«Реєстр територіальної громади Харкова є найактуальнішим, наповненим та ефективним на території країни, тому було обране саме наше місто для участі у пілотному проєкті з об'єднання зусиль над створенням Реєстру населення України. Ця робота вже розпочата. Таким чином, ми передамо свій досвід і технічно зістикуємось із Міграційною службою, що дозволить автоматично відправляти всі дані, які зібрані про жителів, в органи державної влади», - підкреслив Олег Дробот.



За його словами, зараз ця робота ведеться в паперовому вигляді - щотижня готуються звіти про зміни в реєстрі громади, які передаються до Києва. Реалізація пілотного проєкту дозволить значно спростити цей процес і обмінюватися даними в режимі онлайн.