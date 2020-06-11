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11.06.2020  08:17   

Харків поділиться досвідом створення Реєстру територіальної громади зі всією Україною

Технічна модель формування Реєстру територіальної громади Харкова буде взята за основу при складанні Реєстру народонаселення України.


// city.kharkov.ua

Міграційна служба України звернулася до міської влади з пропозицією, щоб Харків став пілотним містом для реалізації державного проєкту зі створення Реєстру народонаселення країни,  повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот..

«Реєстр територіальної громади Харкова є найактуальнішим, наповненим та ефективним на території країни, тому було обране саме наше місто для участі у пілотному проєкті з об'єднання зусиль над створенням Реєстру населення України. Ця робота вже розпочата. Таким чином, ми передамо свій досвід і технічно зістикуємось із Міграційною службою, що дозволить автоматично відправляти всі дані, які зібрані про жителів, в органи державної влади», - підкреслив Олег Дробот.

За його словами, зараз ця робота ведеться в паперовому вигляді - щотижня готуються звіти про зміни в реєстрі громади, які передаються до Києва. Реалізація пілотного проєкту дозволить значно спростити цей процес і обмінюватися даними в режимі онлайн.

Источник:   ХМР
 Тэги:  громада, харьков
 
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