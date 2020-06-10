10.06.2020 16:53

Электоральное поле пополнилось новыми избирателями - сидельцами харьковских колоний

9 июня 2020 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» 9 осужденным были вручены ID-паспорта гражданина Украины.



// facebook

Сотрудники социально-психологической службы учреждения активно сотрудничают с Балаклейским районным отделом Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Таким образом, с начала года осужденным оформлено 24 ID-паспорта.