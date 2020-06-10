Главная Новости Власть Электоральное поле пополнилось новыми избирателями - сидельцами харьковских колоний
10.06.2020  16:53   

Электоральное поле пополнилось новыми избирателями - сидельцами харьковских колоний

9 июня 2020 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» 9 осужденным были вручены ID-паспорта гражданина Украины.


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Сотрудники социально-психологической службы учреждения активно сотрудничают с Балаклейским районным отделом Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Таким образом, с начала года осужденным оформлено 24 ID-паспорта.

Первый заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что администрация учреждения прилагает максимум усилий по оформлению документов для осужденных, так как это им поможет в решении социально-бытовых вопросов после освобождения.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  паспорт, колония, поддержка, харьковщина
 
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