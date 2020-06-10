Электоральное поле пополнилось новыми избирателями - сидельцами харьковских колоний

9 июня 2020 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» 9 осужденным были вручены ID-паспорта гражданина Украины.
Сотрудники социально-психологической службы учреждения активно сотрудничают с Балаклейским районным отделом Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Таким образом, с начала года осужденным оформлено 24 ID-паспорта.
Первый заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что администрация учреждения прилагает максимум усилий по оформлению документов для осужденных, так как это им поможет в решении социально-бытовых вопросов после освобождения.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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