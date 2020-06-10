10.06.2020 16:26

Іпотечні програми користуються у Харкові все більшою популярністю

Цього року на всі програми житлового кредитування у бюджеті міста Харкова передбачено 100 млн грн.



://city.kharkov.ua/

Про це сьогодні, 10 червня, на засіданні постійної комісії з питань промисловості, економічного розвитку і власності Харківської міськради повідомив заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв.



За його словами, на даний момент договори на виділення кредитів оформили 18 молодих сімей, 13 сімей учасників АТО, чотири сім'ї переселенців, чотири працівники бюджетних організацій тощо.



«Цього року на молодіжне кредитування було передбачено 20 млн грн. Це більше, ніж зазвичай, і пов'язано це з тим, що членам багатьох сімей, які стоять кілька років у черзі, цього року виповнюється 36 років. У такому випадку сім'я втрачає право на участь у програмі. Але спеціальною постановою Кабміну було передбачено, що такі сім'ї мають право на пільгу і зможуть скористатися кредитною програмою, тому ми виділили більше коштів», - зазначив Михайло Фатєєв.



Він також повідомив, що цього року почала працювати нова програма іпотечного кредитування для здешевлення кредитів. Вона дозволяє взяти у комерційному банку кредит на п'ять років зі ставкою на рівні 8%. Для участі в програмі потрібно відповідати лише двом критеріям: мати потребу в поліпшенні житлових умов (стояти на квартирному обліку) і бути платоспроможним (відповідно до умов банку).



«Наприклад, «Укргазбанк» готовий давати кредит під 8,8% на квартиру в будинку, що зводиться. З урахуванням нашої програми, цей кредит обійдеться людині в 0,8% річних, тобто практично безвідсотково. Сподіваємося, що ця програма перетягне на себе людей з інших кредитних програм, і черга за ними істотно просунеться вперед», - підкреслив віце-мер.