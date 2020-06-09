09.06.2020 17:31

Міськрада і Рада старійшин Харківщини підписали меморандум про співпрацю

Харківський міський голова Геннадій Кернес і голова правління громадської організації «Рада старійшин Харківщини» Олександр Жданов сьогодні, 9 червня, підписали Меморандум про співпрацю.



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Сторони домовилися об'єднати зусилля у вирішенні актуальних проблем у сферах освіти, медицини, соціального захисту населення, науки, культури тощо.

Як повідомив після підписання документа Олександр Жданов, співпраця буде спрямована на поліпшення життя городян.



«У нашій Раді зібрані представники різних галузей - промисловості, науки, освіти і так далі. Це люди старшого покоління, колишні і нинішні управлінці з величезним досвідом роботи, який вони можуть ефективно застосувати для вирішення проблем. Цей потенціал потрібно використовувати, і міський голова Геннадій Кернес погодився з цим. Ми плануємо проводити спільні зустрічі, круглі столи, будемо просити дати можливість виступати на сесіях міськради, а також отримуватимемо завдання від міської влади. Якщо місту буде потрібна допомога, ми готові її надати», - зазначив Олександр Жданов.



Він повідомив, що такий же меморандум був підписаний із Харківською обласною радою.



Довідка. Харківська громадська організація «Рада старійшин Харківщини» була заснована у 2016 році. Зараз у ній нараховується близько 130 членів. До правління організації входять відомі харків'яни - Олена Гречаніна, Іван Прокопенко, Алла Коваленко, Марина Вишневська, Віктор Остапчук, Михайло Будьонний та ін.