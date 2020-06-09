Межведомственная комиссия приняла кризисный план использования водных ресурсов Харьковщины

По информации Харьковского гидрометцентра, несмотря на дождливый май, летом ожидается низкая водность рек.
На прошлой неделе водники бассейна Северского Донца совместно с членами Межведомственной комиссии обсудили сложную гидрологическую ситуацию и согласовали оптимальные режимы работы водохранилищ комплексного назначения в период летне-осенней межени 2020 года.
По информации Харьковского гидрометцентра, несмотря на дождливый май, летом ожидается низкая водность рек.
Отметим, что хотя майские осадки и замедлили интенсивность уменьшения водности рек, но существенно не повлияли на гидрологическую ситуацию в бассейне Северского Донца. Но, при этом, способствовали наполнению основных руслорегулирующих водохранилищ.
Средняя месячная водность р. Северский Донец и его притоков р. Оскол, рек Приазовья в мае составляла 45-100% нормы, за исключением г. Деркул, где водность составила 137% нормы.
По мнению Межведомственной комиссии, на большинстве рек бассейна остается вероятность формирования маловодие с возможными негативными последствиями для бизнеса, населения и окружающей среды. Но благодаря дополнительно накопленным в водохранилищах водным ресурсам является возможность их оптимального использования в течение маловодного периода.
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