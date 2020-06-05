Госпотребслужба «перешерстила» водоканалы на предмет COVID-19 и привлекла к ответственности десятки чиновников на Харьковщине

Во исполнение Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», введенного в действие Указом Президента Украины от 13 марта 2020 № 87/2020 года, Держпродспоживслужбою усилен государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением требований санитарного законодательства на объектах систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

По состоянию на 05.06.2020 специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления проведено комиссионные проверки 241 объекта централизованного, 1418 объектов децентрализованного водоснабжения и 32 объектов водоотведения.

Нарушения выявлены на 130 объектах централизованного, 1128 объектам децентрализованного водоснабжения, а также на 4 объектах водоотведения.

За выявленных нарушения санитарного законодательства выдано 170 предписаний об устранении выявленных нарушений и 72 ответственных лица привлечены к административной ответственности.

Инициировано проведение 19 заседаний местных комиссий техногенно-экологической безопасности по рассмотрению вопроса обеспечения населения районов области качественным питьевым водоснабжением и 1 заседание региональной комиссии техногенно-экологической безопасности на котором был рассмотрен вопрос «О состоянии обеспечения населения Харьковской области питьевой водой гарантированного качества».

Проведение мероприятий по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 продолжается.