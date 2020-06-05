05.06.2020 14:24

Депутаты продолжили ветеринарно-санитарный надзор на харьковских КПП

Соответствующее решение поддержали 319 народных депутатов Украины.



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Верховная Рада приняла в целом проект закона №3398 о внесении изменений в Раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных". Соответствующее решение поддержали 319 народных депутатов Украины.

Так, целью проекта акта является обеспечение осуществления эффективного непрерывного государственного контроля на границе в связи с ограничениями, которые возникли в условиях карантина.

Отметим, что законопроект предусматривает продление на один год (до 17 мая 2021) сегодняшних полномочий региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, и тем самым избежать остановки осуществления указанного контроля и надзора при осуществлении экспортно-импортных операций, которое может иметь место вследствие наложенных в условиях карантина ограничений на проведение конкурсов на назначение государственных служащих.