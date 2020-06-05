05.06.2020 11:21

Геннадий Кернес прокомментировал обновление каналов обратной связи с харьковчанами

В своем телеграмм-обращении к горожанам городской голова подчеркнул, насколько ему важна реакция каждого харьковчанина на проекты исполнительной власти.



//t.me/kernes59

«Мы с командой городского совета реализовываем сотни проектов для харьковчан.

Меня всегда волновало качество тех вещей, которые мы делаем и обратная связь от каждого жителя.

Для эффективного управления проектами и внедрения улучшений в их работу было создано комунальное учреждение «Офис реформ Харькова».

Они совместно с «ПриватБанком» запускают чат-бот «Агент Х (https://t.me/X_agent_bot)» для получения постоянной обратной связи по городским проектам – будь то запуск нового портала или открытие парка.

Анализ результатов поможет учесть реальные запросы харьковчан.

Когда будут появляться новые проекты – бот сделает автоматическую рассылку.

Чтобы исключить накрутку, мы предусмотрели прохождение авторизации через Приват24.

Эта система реализована на нескольких городских сервисах и показала свою эффективность.

Первый проект, который я прошу вас оценить – медицинский портал Helsi.me.

Я уверен, что вместе мы сделаем наш город еще лучше!» - говорится в сообщении.