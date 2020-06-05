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05.06.2020  11:04   

В Харькове переходят к новому этапу ослаблений: что разрешил Кабмин

В городе возобновили внутренние авиаперелеты и позволили полноценную работу заведений общепита, кафе и ресторанов.


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В рамках адаптивного карантина 5 июня начинается следующий этап ослаблений. Ограничения снимают в соответствии с постановлением Кабмина.

С сегодняшнего дня разрешается:

  • прием посетителей в помещениях заведений общественного питания при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
  • лицам старше 60 лет не соблюдать самоизоляцию;
  • проведение религиозных мероприятий в помещении, но не более 1 человека на 5 кв. м;
  • проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме;
  • принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, с 5 июня возобновляется внутреннее авиационное сообщение. Международные перелеты планируют запустить с 15 июня, но только с теми государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

При этом осуществление автомобильных перевозок пассажиров легковым транспортом разрешено в количестве до 5 человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Ослабление карантина с 5 июня: какие ограничения сняло правительство - фото 2

Источник:   ubr
 Тэги:  коронавирус, послабление, харьков, мероприятия, карантин
 
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