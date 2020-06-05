В Харькове переходят к новому этапу ослаблений: что разрешил Кабмин

В городе возобновили внутренние авиаперелеты и позволили полноценную работу заведений общепита, кафе и ресторанов.
В рамках адаптивного карантина 5 июня начинается следующий этап ослаблений. Ограничения снимают в соответствии с постановлением Кабмина.
С сегодняшнего дня разрешается:
Кроме того, с 5 июня возобновляется внутреннее авиационное сообщение. Международные перелеты планируют запустить с 15 июня, но только с теми государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
При этом осуществление автомобильных перевозок пассажиров легковым транспортом разрешено в количестве до 5 человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
давление:
ветер: