05.06.2020 11:04

В Харькове переходят к новому этапу ослаблений: что разрешил Кабмин

В городе возобновили внутренние авиаперелеты и позволили полноценную работу заведений общепита, кафе и ресторанов.



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В рамках адаптивного карантина 5 июня начинается следующий этап ослаблений. Ограничения снимают в соответствии с постановлением Кабмина.

С сегодняшнего дня разрешается:

прием посетителей в помещениях заведений общественного питания при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

лицам старше 60 лет не соблюдать самоизоляцию;

проведение религиозных мероприятий в помещении, но не более 1 человека на 5 кв. м;

проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме;

принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, с 5 июня возобновляется внутреннее авиационное сообщение. Международные перелеты планируют запустить с 15 июня, но только с теми государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

При этом осуществление автомобильных перевозок пассажиров легковым транспортом разрешено в количестве до 5 человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).