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02.06.2020  09:42   

С e-паспортом за границу: ГПСУ дала разъяснения

В Госпогранслужбе четко обозначили, какую юридическую силу будут иметь электронные паспорта в Діі на государственной границе


// Facebook

На днях в ряде информационных ресурсов начала распространяться новость о перечне изменений, которые произойдут в Украине с 1 июня 2020 года. Отдельный раздел в следующих публикациях был посвящен вопросу поездок украинцев за границу.

В них отмечается, что с первого дня лета при поездках за границу наши граждане могут подавать e-паспорт и е-паспорт для выезда за границу через Единый государственный веб-портал электронных услуг «Портал Дія», воспользовавшись для этого одноименным мобильным приложением.

Государственная пограничная служба Украины обращает Ваше внимание на то, что данная информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины.

Правительство действительно приняло Постановление «О реализации экспериментального проекта по применению отражения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отражения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу» (от 15 апреля 2020 г. № 278).

Так, Е-паспорта в «Дії» являются цифровыми аналогами бумажных документов, согласно постановлению. Особую актуальность данная норма имеет в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай остановки гражданина сотрудниками Национальной полиции, а также для получения почтовых услуг и тому подобное.

Однако ни один из пунктов Порядка применения, определенных Постановлением, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно при пересечении государственной границы и прохождения процедур оформления частности.

Так что на сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующего оформления лиц на границе.

Предъявление электронных документов в мобильном приложении «Діяљ возможно только внутри страны в случаях согласно перечню четко определенным соответствующим постановлением.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  паспорт, электронный документ, выезд за границу, пограничники
 
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