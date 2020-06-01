01.06.2020 13:19

Геннадий Кернес поздравил детей с их праздником (ФОТО)

Мэр Харькова поздравил харьковчан с Днем защиты детей.



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Мэр Харьков опубликовал поздравление с Днем защиты детей в своем Telegram-канале.

"День защиты детей всегда был для Харькова одним из любимейших праздников. В этот день мы традиционно дарили детворе яркие представления, развлекательные программы и концерты на площади Свободы, в парке Горького, саду Шевченко и во всех районах города.

К сожалению, в этом году мы многие праздники не смогли отметить так, как хотели бы. И 1-е июня не стало исключением.

Но я все равно хочу поздравить всех маленьких харьковчан с их «профессиональным» праздником!

Дорогие дети! Желаю вам, чтобы родители вас любили и баловали, а вы никогда не давали своим мамам и папам поводов для беспокойств.

Все маленькие детки - необыкновенные мечтатели, и я так же желаю вам сохранить способность мечтать во взрослой жизни. И обязательно - научиться воплощать свои мечты в реальность.

Я желаю вам, дорогие дети, и вашим родителям мира.

С праздником! С днем защиты детей!"