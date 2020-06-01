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01.06.2020  13:19   

Геннадий Кернес поздравил детей с их праздником (ФОТО)

Мэр Харькова поздравил харьковчан с Днем защиты детей.


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Мэр Харьков опубликовал поздравление с Днем защиты детей в своем Telegram-канале.
 
"День защиты детей всегда был для Харькова одним из любимейших праздников. В этот день мы традиционно дарили детворе яркие представления, развлекательные программы и концерты на площади Свободы, в парке Горького, саду Шевченко и во всех районах города. 
 
К сожалению, в этом году мы многие праздники не смогли отметить так, как хотели бы. И 1-е июня не стало исключением. 
 
Но я все равно хочу поздравить всех маленьких харьковчан с их «профессиональным» праздником! 
 
Дорогие дети! Желаю вам, чтобы родители вас любили и баловали, а вы никогда не давали своим мамам и папам поводов для беспокойств. 
 
Все маленькие детки - необыкновенные мечтатели, и я так же желаю вам сохранить способность мечтать во взрослой жизни. И обязательно - научиться воплощать свои мечты в реальность.
 
Я желаю вам, дорогие дети, и вашим родителям мира. 
 
С праздником! С днем защиты детей!"
 
 
 
 
Тэги:  кернес, день защиты детей, харьков, поздравление
 
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