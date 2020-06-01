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01.06.2020  10:21   

Почему в Харькове гудели сирены, рассказали в ХОГА

Причина – короткое замывание из-за ливней.


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Вечером 31 мая в Харькове дважды включалась система оповещения населения. Сирены гудели около 18.00 и 22.00, их было слышно в нескольких районах города.

В пресс-слкужбе ХОГА сообщили, что причиной включения сирен стал технический сбой – из-за прошедшизх ливней закоротико проводку.

Системы оповещения выключили в ручном режиме.

Тэги:  сирены, харьков
 
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