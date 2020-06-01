Почему в Харькове гудели сирены, рассказали в ХОГА

Причина – короткое замывание из-за ливней.
Вечером 31 мая в Харькове дважды включалась система оповещения населения. Сирены гудели около 18.00 и 22.00, их было слышно в нескольких районах города.
В пресс-слкужбе ХОГА сообщили, что причиной включения сирен стал технический сбой – из-за прошедшизх ливней закоротико проводку.
Системы оповещения выключили в ручном режиме.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. К вечеру дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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