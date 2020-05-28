Геннадий Кернес: Харьков снова первый!

Сегодня в Харькове в тестовом режиме открылся первый в Украине центр поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Этот проект реализован Министерством цифровой трансформации совместно с командой Харьковского городского совета, сообщил в своем Телеграм-канале мэр Харькова Геннадий Кернес.
Ни для кого не секрет, что малый и средний бизнес сильно пострадал за время карантина. Задача же этого проекта - помощь предпринимателям в преодолении последствий кризиса или при открытии нового дела.
Пока центр будет работать в онлайн режиме, а после окончательного завершения карантина предприниматели смогут лично прийти и получить необходимую консультацию по ул. Сумская, 65.
Онлайн - консультацию можно получить на портале по ссылке: https://business.diia.gov.ua
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь, местами по области значительный. Гроза.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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