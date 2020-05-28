Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Харьков снова первый!
28.05.2020  15:32   

Геннадий Кернес: Харьков снова первый!

Сегодня в Харькове в тестовом режиме открылся первый в Украине центр поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса.


// Telegram

Этот проект реализован Министерством цифровой трансформации совместно с командой Харьковского городского совета, сообщил в своем Телеграм-канале мэр Харькова Геннадий Кернес.

Ни для кого не секрет, что малый и средний бизнес сильно пострадал за время карантина. Задача же этого проекта - помощь предпринимателям в преодолении последствий кризиса или при открытии нового дела.

Пока центр будет работать в онлайн режиме, а после окончательного завершения карантина предприниматели смогут лично прийти и получить необходимую консультацию по ул. Сумская, 65.

Онлайн - консультацию можно получить на портале по ссылке: https://business.diia.gov.ua

Тэги:  кернес, харьков, дія.бізнес
 
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