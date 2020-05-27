27.05.2020 11:34

У місті триває демонтаж незаконних споруд (ВІДЕО)

Близько 6 тис. кв. м самовільно розміщених малих архітектурних форм планують демонтувати в Харкові найближчим часом.



// izvestia.kharkov.ua

Як повідомив заступник начальника відділу Департаменту територіального контролю Євгеній Михайлов, тільки за минулі два тижні в місті знесли близько 40 незаконних споруд.

За його словами, через незаконне розміщення тимчасових споруд (без дозвільних документів) бюджет Харкова щорічно недоотримує понад 20 млн грн. У зв'язку з цим фахівці Департаменту терконтролю продовжують регулярно моніторити розміщення таких незаконних об'єктів і зносити їх. Зокрема, тимчасові споруди, які порушують правила впорядкування міста, були виявлені по вул. Героїв Праці, 20/321.



«За цією адресою планується демонтувати понад 15 тимчасових споруд. На ці споруди вивішувалися приписи Департаменту територіального контролю з вимогою демонтувати зазначені споруди в триденний термін. Вони виконані не були, тому в даний час розпочато демонтаж тимчасових споруд у примусовому порядку», - зазначив Євгеній Михайлов.



Всього за останні три роки фахівцями профільного департаменту було демонтовано понад 1 тис. самовільно розміщених МАФів. При цьому виконкомом міської ради прийнято ще близько 2 тис. рішень про знесення незаконно встановлених об'єктів.