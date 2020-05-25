25.05.2020 14:39

Геннадий Кернес поделился результатами городской реформы медицины (ВИДЕО)

Мэр Харькова напомнил, что 2020 год объявлен годом медицины для Харькова.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в Телеграмме, посвященный успехам городской реформы медицины.

"В марте я объявил 2020 – годом медицины для Харькова!

Моя команда уже достаточно активно поработала над городской реформой медицины, выполнила ряд задач и я хочу поделиться результатами.

Запущена единая медицинская система Helsi.me.

Благодаря ей можно записаться к врачу онлайн, найти необходимое медучреждение, выбрать доктора по специализации или другим характеристикам.

За два месяца более 90 тысяч пользователей зашли на сайт и 37 000 из них уже воспользовались сервисом.

Сейчас тестируем видеоприемы – это возможность консультации с врачем по видеосвязи. Харьков – первый город, который внедряет эту функцию.

Внедряем софт для людей с инвалидностью. Важно, чтобы все харьковчане могли качественно получать городские услуги, вне зависимости от своих особенностей.

И что важно – запустили сайт, на котором собрана вся информация и про реформу в целом, и про проекты, над которыми мы работаем. Переходите, там больше подробностей https://med-reforma.kh.ua

Мой девиз: любить Харьков – работать для людей!"