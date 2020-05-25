Главная Новости Власть Геннадий Кернес поделился результатами городской реформы медицины (ВИДЕО)
25.05.2020  14:39   

Геннадий Кернес поделился результатами городской реформы медицины (ВИДЕО)

Мэр Харькова напомнил, что 2020 год объявлен годом медицины для Харькова.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в Телеграмме, посвященный успехам городской реформы медицины.
  
"В марте я объявил 2020 – годом медицины для Харькова!
 
Моя команда уже достаточно активно поработала над городской реформой медицины, выполнила ряд задач и я хочу поделиться результатами.
 
Запущена единая медицинская система Helsi.me. 
Благодаря ей можно записаться к врачу онлайн, найти необходимое медучреждение, выбрать доктора по специализации или другим характеристикам.
За два месяца более 90 тысяч пользователей зашли на сайт и 37 000 из них уже воспользовались сервисом.
 
Сейчас тестируем видеоприемы – это возможность консультации с врачем по видеосвязи. Харьков – первый город, который внедряет эту функцию.
 
Внедряем софт для людей с инвалидностью. Важно, чтобы все харьковчане могли качественно получать городские услуги, вне зависимости от своих особенностей.
 
И что важно – запустили сайт, на котором собрана вся информация и про реформу в целом, и про проекты, над которыми мы работаем. Переходите, там больше подробностей https://med-reforma.kh.ua
 
Мой девиз: любить Харьков – работать для людей!"
 
Тэги:  кернес, медицина, харьков
 
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