25.05.2020 11:21

Аудиторы Харьковщины в течение января-апреля обеспечили возмещение потерь на четверть миллиарда гривен

Специалисты Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в январе-апреле 2020 обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов по результатам проведенных ревизий на общую сумму 236 300 000 грн



://facebook.com

По итогам проведенных государственных финансовых аудитов объекты контроля внедрили 53 рекомендации, из которых 17 - направлены на достижение дополнительного экономического или социального эффекта, общая сумма достигнутого экономического эффекта (дополнительного результата) достигла 219,5 млн грн.

Органами местной власти и самоуправления, руководителями объектов контроля и их высшими органами по результатам проведенных мероприятий государственного контроля принято 12 управленческих решений.

За несоблюдение законодательства к административной ответственности привлечено 70 должностных лиц, к дисциплинарной - 2, от занимаемых должностей освобождено 1 должностное лицо.

К объектам, на которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, в 17 случаях применены финансовые санкции в виде остановки операций с бюджетными средствами, принятие требований о возврате использованных не по целевому назначению средств и предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушений.

С целью полного возмещения установленных потерь финансовых и материальных ресурсов перед объектами контроля инициировано предъявление 8 гражданских исков, в суд предъявлен иск на сумму 900 тыс. грн.

В течение января-апреля 2020 году на рассмотрение в правоохранительные органы переданы материалы 8 ревизий, по результатам рассмотрения материалов мер государственного контроля правоохранительные органы вручили 1 письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления и материалы 1 аудиторского исследования привлекли к уголовному производству.