25.05.2020 09:25

МИД: за границей от COVID-19 умерло 9 украинцев

По состоянию на вечер 24 мая за границей от COVID-19 выздоровели уже 73 украинца, а 147 граждан Украины проходит лечение.



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“18 938 граждан Украины обратились за помощью к ЗДУ (заграничным дипломатическим учреждениям) в рамках системы “Защита”, — сообщили в МИД.

По списку стран можно проследить маршруты для заробитчан. В частности, 147 граждан Украины проходят лечение в:

Австрия — 3,

Беларусь — 3,

Ирландия — 1,

Италия — 121,

Мальта — 1,

Молдова — 1,

РФ — 3,

США — 2,

Таиланд — 1,

Уругвай — 1,

ФРГ — 1,

Чехия — 7,

Швеция — 2.

Еще 73 гражданина Украины выздоровели в следующих странах: Австрия — 3, Бельгия — 1, Великобритания — 1, Греция — 22, Доминиканская Республика — 4, Египет — 1, Испания — 5, Италия — 2, Молдова — 1, Нигерия — 3 Нидерланды — 1, ОАЭ — 2, Польша — 6, Португалия — 2, Сейшельские острова — 1, Сербия — 1, Таиланд — 1, Уругвай — 1, ФРГ — 5, Швеция — 1, Швейцария — 1, Япония — 4.

Отмечается, что 9 граждан Украины за рубежом — умерли.