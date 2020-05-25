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25.05.2020  08:30   

Избрано новое руководство районных судов Харькова

В райсудах Харьковщины проходят сборы и перевыборы руководства.


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Председателем Дзержинского райсуда избран Александр Иванович Шестак, его заместителем – Ирина Алексеевна Грищенко.

Председателем Червонозаводского райсуда избрана Инна Николаевна Шелест, – сообщают пресс-службы судов.

Выборы прошли на собраниях судей путем тайного голосования. В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что собранием судей Чугуевского городского суда Харьковской области 19 мая председателем суда избран Зиновий Иванович Гуменной.

Также напомним, что собранием судей Октябрьского районного суда города Харькова избраны его председатель и заместитель.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  судья, выборы, харьков, руководство
 
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