Харьковские таможенники начали официально приторговывать айфонами

Слобожанская таможня готовится к подписанию договора и передачи 14 новых айфонов разных моделей новому владельцу после очередного электронного аукциона.
Государственная таможенная служба продала на электронном аукционе 14 iPhone, в основном – пятые, седьмые, десятые и один восьмой, выручив за них 78 тыс. грн, сообщила пресс-служба ведомства.
Сначала таможенники оценили их в 150 тыс. грн, но за такую цену покупателей не нашлось. Потом стоимость опустили до 114 тыс. грн, но за такие деньги их тоже никто не захотел приобретать. Лишь когда служба сократила общую цену до 76 тыс. грн, на торги зашли два участника, которые и разыграли между собой телефоны, повысив их стоимость на 2 тыс. грн.
"От этого аукциона госбюджет пополнится на 78 тыс. грн. "Айфоны" не будут покрываться пылью на складах. На открытых торгах у телефонов появился новый владелец. Сейчас Слобожанская таможня готовится к подписанию договора и передачи имущества новому владельцу", – говорится в сообщении.
Таможенники также напомнили, какие товары попадают на подобные электронные аукционы:
Напомним, еще в конце апреля Государственная таможенная служба заявила, что 4 мая проведет два аукциона. Речь шла об 11 и 14 новых iPhone разных моделей соответственно. Техника находилась на складах Слобожанской таможни почти год. Владелец за телефонами так и не вернулся.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
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