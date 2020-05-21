Ослабление карантина: что откроют после 22 мая

После 22 мая в Украине ослабят карантин: откроют ряд предприятий, наземный транспорт будет работать в обычном режиме. А некоторые детсады и метрополитен откроются с 25 мая.
Кабинет Министров Украины принял решение о переходе ко второму этапу ослабления карантина с 22 мая этого года, передает «Закон и Бизнес» .
При условии соблюдения противоэпидемиологических мероприятий во всех областях страны начнут работать:
- Промышленные рынки;
- Большие магазины площадью до 1000 квадратных метров;
- Спортзал и фитнес-центры, кроме бассейнов;
- Общественный наземный транспорт (в обычном режиме);
- Церковные службы (не более 1 человека на 10 м²)
- гостиницы (кроме хостелов), но без функционирования в них ресторанов и спортивных залов.
Также с 25 мая возобновится работа некоторых детских садов и метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.
Впрочем межобластные перевозки пока не откроются. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать.
Также премьер-министр особо подчеркнул, что вопрос восстановления рейсовых авиаперевозок и открытии аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда страны-партнеры начнут открывать свои границы.
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