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21.05.2020  08:39   

Ослабление карантина: что откроют после 22 мая

После 22 мая в Украине ослабят карантин: откроют ряд предприятий, наземный транспорт будет работать в обычном режиме. А некоторые детсады и метрополитен откроются с 25 мая.


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Кабинет Министров Украины принял решение о переходе ко второму этапу ослабления карантина с 22 мая этого года, передает «Закон и Бизнес» .

При условии соблюдения противоэпидемиологических мероприятий во всех областях страны начнут работать:

- Промышленные рынки;

- Большие магазины площадью до 1000 квадратных метров;

- Спортзал и фитнес-центры, кроме бассейнов;

- Общественный наземный транспорт (в обычном режиме);

- Церковные службы (не более 1 человека на 10 м²)

- гостиницы (кроме хостелов), но без функционирования в них ресторанов и спортивных залов.

Также с 25 мая возобновится работа некоторых детских садов и метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Впрочем межобластные перевозки пока не откроются. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать.

Также премьер-министр особо подчеркнул, что вопрос восстановления рейсовых авиаперевозок и открытии аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда страны-партнеры начнут открывать свои границы.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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