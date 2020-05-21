Ослабление карантина: что откроют после 22 мая

- Церковные службы (не более 1 человека на 10 м²)

- гостиницы (кроме хостелов), но без функционирования в них ресторанов и спортивных залов.

Также с 25 мая возобновится работа некоторых детских садов и метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Впрочем межобластные перевозки пока не откроются. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать.

Также премьер-министр особо подчеркнул, что вопрос восстановления рейсовых авиаперевозок и открытии аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда страны-партнеры начнут открывать свои границы.