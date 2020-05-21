МОЗ предоставил рекомендации по работе в офисах после смягчения карантина

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Униан.
Работники, которые вернутся в офисы, должны придерживаться строгих противоэпидемических правил. МОЗ разработал соответствующие рекомендации.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Униан.
МОЗ рекомендует придерживаться следующих требований во время работы в офисных помещениях:
По словам министра, соблюдение инструкций поможет людям обезопасить не только себя, но и своих коллег и близких людей.
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