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21.05.2020  08:28   

МОЗ предоставил рекомендации по работе в офисах после смягчения карантина

Работники, которые вернутся в офисы, должны придерживаться строгих противоэпидемических правил. МОЗ разработал соответствующие рекомендации.


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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Униан.

 

Требования к пребыванию в офисах

МОЗ рекомендует придерживаться следующих требований во время работы в офисных помещениях:

  • доступ сотрудников в офисные помещения разрешен после проведения температурного скрининга;
  • в случае температуры у человека свыше 37,2 градуса его не должны допускать к работе в офисе;
  • все сотрудники должны находиться в офисных помещениях исключительно в масках или респираторах;
  • регулярно следует мыть руки или обрабатывать их антисептиком;
  • важно также придерживаться социальной дистанции во время общения и пребывания в офисном помещении.

По словам министра, соблюдение инструкций поможет людям обезопасить не только себя, но и своих коллег и близких людей.

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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