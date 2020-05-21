МОЗ предоставил рекомендации по работе в офисах после смягчения карантина

21.05.2020 08:28

Работники, которые вернутся в офисы, должны придерживаться строгих противоэпидемических правил. МОЗ разработал соответствующие рекомендации.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Униан.

МОЗ рекомендует придерживаться следующих требований во время работы в офисных помещениях:

доступ сотрудников в офисные помещения разрешен после проведения температурного скрининга;

в случае температуры у человека свыше 37,2 градуса его не должны допускать к работе в офисе;

все сотрудники должны находиться в офисных помещениях исключительно в масках или респираторах;

регулярно следует мыть руки или обрабатывать их антисептиком;

важно также придерживаться социальной дистанции во время общения и пребывания в офисном помещении.

По словам министра, соблюдение инструкций поможет людям обезопасить не только себя, но и своих коллег и близких людей.