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19.05.2020  20:02   

Геннадий Кернес: Безопасность жителей – ключ к комфортному городу (ВИДЕО)

Мэр Харькова рассказал о встрече с силовиками по вопросу создания единой Системы видеонаблюдения.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил пост на своей странице в Телеграмм:
 
"Безопасный Харьков – это стратегически важное направление роботы городской власти. Мы хотим создать условия, при которых уровень преступности будет постоянно уменьшаться, а жители Харькова будут видеть это не только по цифрам полицейских отчетов, но и ощущать лично. 
 
Моя цель чтобы горожане не боялись выходить на улицу и знали, если что случится, им всегда помогут.
 
Самым масштабным проектом в области безопасности Харькова является Ситуационный центр, над созданием которого мы активно работаем. Составная часть этого проекта – видеонаблюдение на улицах, роль которого в установлении правопорядка в городе сложно переоценить.  
 
Сегодня я и моя команда встретились с представителями правохранительных органов по вопросу создания единой Системы видеонаблюдения в Харькове. В городе уже функционируют несколько тысяч камер. В кратчайшее время, на базе программной платформы для системы видеонаблюдения «Milestone», мы объединим их в единую систему, доступ к которой будет не только у нас, но и у полиции, и Службы безопасности Украины. Это станет мощным сдерживающим фактором для злоумышленников всех мастей – когда они будут знать, что у правохранителей есть возможность не только моментально идентифицировать их, но и отследить их передвижения по городу, они семь раз подумают, идти ли на преступление. Так же уличное видеонаблюдение сыграет свою положительную роль в профилактике и расследованиях ДТП, поддержании правопорядка в общественных местах, разгрузке транспортных магистралей.
 
Безопасность жителей – ключ к комфортному городу".
 
Тэги:  кернес, система видеонаблюдения, харьков, безопасный город
 
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