19.05.2020 15:32

Геннадій Кернес обговорив з правоохоронцями створення в місті Єдиної системи відеоспостереження (ФОТО)

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 19 травня, провів зустріч із начальником Управління СБУ у Харківській області Романом Дудіним і обговорив створення в місті Єдиної комплексної системи відеоспостереження.



//city.kharkov.ua

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 19 травня, провів зустріч із начальником Управління СБУ у Харківській області Романом Дудіним і обговорив створення в місті Єдиної комплексної системи відеоспостереження.

У заході також взяли участь заступники міського голови, керівники правоохоронних структур і профільних департаментів міськради.

Як повідомив Геннадій Кернес, безпечний Харків - це стратегічно важливий напрямок для міської влади. Зокрема, сьогодні команда мерії реалізує в Харкові глобальний інфраструктурний проєкт «Міський ситуаційний центр», і побудова Єдиної системи відеоспостереження стане першим кроком до його створення.

«Ми хочемо створити місто, в якому рівень злочинності буде постійно зменшуватися, а жителі будуть бачити це не тільки на цифрах, а й на власному досвіді. Люди не будуть боятися виходити на вулицю, будуть знати, що в разі непередбачених ситуацій їм завжди допоможуть і вони зможуть довіряти правоохоронним органам. Я гарантую, що моя команда докладе всіх зусиль для того, щоб якомога в найкоротший термін реалізувати цей проєкт», - підкреслив мер.

У свою чергу Роман Дудін зазначив, що Єдина міська система відеоспостереження буде розміщена на базі міської ради.

«Ми переконані, що сам факт існування системи цілодобового відеомоніторингу міста стане серйозним стримуючим фактором для осіб, які виношують наміри вчинення злочинів, і тим самим сприятиме зниженню рівня злочинності у регіоні», - зазначив Роман Дудін.

За словами заступника міського голови з питань цифрової трансформації Олега Дробота, сьогодні на вулицях Харкова встановлено кілька тисяч камер відеоспостереження, і у міста вже є необхідне програмне забезпечення, щоб об'єднати їх в єдину систему.

«Єдина система відеоспостереження буде побудована на базі програмної платформи для систем відеоспостереження «Milestone». Доступ до неї всіх правоохоронних органів регулюватиметься відповідним Положенням, яке сьогодні знаходиться на стадії розробки і буде затверджуватися на сесії міської ради. Єдина система дозволить побудувати якісну і професійну аналітику, яка допоможе правоохоронцям розкривати злочини і разом з міською владою будувати безпечне місто», - зазначив віце-мер.

Геннадій Кернес також нагадав, що місто вже провело переговори з компанією «Huawei» щодо співпраці в побудові безпечного міста, а також отримує консультаційну допомогу від американських колег зі створення Ситуаційного центру. Фінансування створення системи відеоспостереження, за словами мера, відбуватиметься за рахунок коштів міського бюджету, тому сьогодні вкрай важливо розуміти, які кошти знадобляться на його реалізацію.

В ході зустрічі представники всіх правоохоронних структур висловили побажання щодо того, які завдання будуть покладатися на систему відеоспостереження. Серед ключових: можливість оперативніше розшукувати злочинців і винуватців ДТП, що зникли з місць аварій; забезпечення правопорядку в громадських місцях; розвантаження транспортного трафіку на основних магістралях міста тощо.

Вже через тиждень учасники зустрічі планують знову зібратися і обговорити перші спільні напрацювання у створенні Єдиної системи відеоспостереження.