19.05.2020 13:21

Агентство «IBI-Rating» підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості Харкова

Національне рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні uaА+ з прогнозом «у розвитку» та рейтинг інвестиційної привабливості на рівні invАА.



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Як повідомили у Департаменті економіки та комунального майна, такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до всіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі.

На думку рейтингового агентства «IBI-Rating», Харків має потужний промисловий комплекс та одну з найбільших і добре диверсифікованих економік серед інших міст України. Упродовж 2019 року проти 2018 року спостерігалось зростання таких показників соціально-економічного розвитку міста, як: обсяг роздрібного товарообороту (+15%), обсяг експорту товарів (+14,6%), зовнішньоторговельний оборот товарів (+8,2%), рівень середньомісячної заробітної плати (+16,1%) тощо.

Загалом більшість показників стану господарського комплексу й економіки міста перевищують або відповідають середнім по країні. Місто має значний кадровий потенціал, добру логістику, якісну матеріальну базу для розвитку бізнесу та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. Місцева влада проводить активну роботу в напрямку створення позитивного іміджу міста та просування інвестиційних проєктів, спрямованих на його розвиток, має досвід співпраці з іноземними інвесторами.