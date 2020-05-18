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18.05.2020  12:40   

Геннадий Кернес прокомментировал опрос харьковчан

Результаты опроса, по мнению городского головы, помогут учесть в релизе главного IT-продукта города - «Мій Харків» какие услуги харьковчане хотели бы видеть в онлайне.


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Уважаемые харьковчане, недавно мы проводили опрос о том, какие услуги вы хотели бы видеть в онлайне.
 
Хочу поделиться его результатами.
 
1. Самой востребованной услугой оказалась онлайн-очередь в различных административных и социальных службах.
 
2. Вы отмечали, что хотели бы также пользоваться жилищно-коммунальными услугами в онлайне. Самое популярное - передача показаний счетчиков и оплата коммунальных счетов.
 
3. Были отмечены полезными, оповещения об основных событиях, связанных с работой городских служб. Например, изменения в работе транспорта или отключение воды.
 
Я и моя команда будем использовать результаты опроса для правильной расстановки приоритетов в наших проектах.
 
Уже к релизу главного IT-продукта города - “Мій Харків”, мы учтём собранные данные. 
 
Хочу поблагодарить каждого, кто принял участие в опросе и помог нам в сборе обратной связи. 
 
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, харьков, онлайн, услуга, опрос
 
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